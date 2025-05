Prazo para entrega de propostas da PPP da Educação, em Caxias do Sul, é prorrogado

As empresas interessadas na parceria público privada (PPP) da Educação Infantil de Caxias do Sul receberam um prazo maior para a entrega das propostas. Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, a data limite passou de 13 de junho para 27 de junho. O pedido de prorrogação partiu dos próprios grupos que pretendem participar do leilão.

O secretário do Planejamento e Parceiras Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, foi informado pelo BNDES que cinco grupos interessados solicitaram o prazo maior. Com isso, o leilão na B3 também foi prorrogado, passando de 25 de junho para 08 de julho.

— Acordamos em prorrogar em 15 dias os prazos para que esses grupos econômicos, consórcios, que vão participar do processo administrativo do certame possam elaborar melhor suas propostas. E acreditamos que, com essa ampliação, outros grupos também participem do processo — explica o secretário.

Na última semana, segundo a comunicação da prefeitura, Caberlon esteve em São Paulo apresentando o projeto da PPP da Educação para investidores. Segundo o município, dez grupos demonstraram interesse no modelo de construção das escolas infantis.

O edital do projeto de Parceria Público-Privada (PPP) estruturado com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a concessão administrativa da construção e da prestação de serviços de 31 novas unidades de educação infantil da rede municipal foi publicado no último dia 15 de abril. O investimento é na ordem de R$ 570 milhões ao longo de 25 anos de concessão.