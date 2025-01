Como assistir ao "BBB 25" ao vivo pelo celular

Programa começa na segunda-feira (13). TV Globo / Divulgação

A 25ª temporada do Big Brother Brasil começa nesta segunda-feira (13). Serão, ao todo, 24 participantes, divididos em duplas para o reality. O BBB 25 possui a sua edição diária transmitida em horário nobre na Globo, de domingo a domingo. No Globoplay, é possível acompanhar a edição diária gratuitamente, em sinal aberto, inclusive pelo celular.

Para quem deseja acompanhar o ao vivo do Big Brother Brasil 25, 24 horas por dia e sete dias por semana, é necessário assinar a modalidade do reality, via plataforma de streaming, pelo valor de R$ 22,90 mensais.

Como assistir o BBB 25 pelo celular?

É possível acompanhar o BBB 25 via dispositivo móvel, seja smartphone ou tablet. Para isso, é preciso baixar o aplicativo do Globoplay nas lojas de aplicativo Play Store e Apple Store. Ao abrir o app, basta clicar no ícone chamado "agora na TV", e a programação consoante à TV aberta será reproduzida no celular.

Além de acompanhar a edição do BBB 24 pelo celular, o telespectador também pode assinar o Globoplay e assistir à casa mais vigiada do Brasil diretamente do smartphone, via pay-per-view.

Passo a passo para assinar o Globoplay