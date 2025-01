"BBB": relembre as maiores rejeições da história do programa 

Quatro participantes do "Big Brother Brasil 21" lideram o ranking. Reprodução / Globoplay

O Big Brother Brasil chega em sua 25ª edição, que estreia na segunda-feira (13). No elenco, já estão confirmadas 11 duplas, e mais uma será anunciada no primeiro programa da temporada.

Os vários participantes que já passaram pela casa protagonizaram, em alguns casos, polêmicas e situações embaraçosas na casa mais vigiada do Brasil. Muitos desses casos, inclusive, colaboraram para que o público considerasse alguns deles como os "vilões" de suas edições.

Com isso, eles acabaram recebendo muitos votos nos paredões e se tornaram os grandes rejeitados do programa, como pode ser conferido por meio da porcentagem de votos para eliminar as sisters e os brothers no programa.

Na última edição do programa, o BBB 24, Leidy Elin, Raquele, Yasmin Brunet, Marcus Vinicius e Rodriguinho entraram para o ranking. A seguir, relembre quais foram as maiores rejeições da história do reality.

Karol Conká (BBB 21)

A rapper Karol Conká foi eliminada no quarto paredão da 21ª edição do BBB com 99,17% votos da audiência. A cantora enfrentava Artur e Gil do Vigor, que tiveram 0,54% e 0,29% da escolha do público, respectivamente.

Com a eliminação, Karol lidera, até o momento, o ranking de participante mais rejeitada da história do reality.

Karol Conká recebeu 99,17% dos votos do público e lidera o ranking. Fábio Rocha / TV Globo,Divulgação

Nego Di (BBB 21)

O terceiro eliminado do Big Brother Brasil 21 e vice-campeão de rejeição é o comediante Nego Di, que deixou o programa com 98,76% dos votos em um paredão contra Fiuk e Sarah, que permaneceram no jogo após receberem 0,87% e 0,37% na votação, respectivamente.

Vice-campeão de rejeição, Nego Di recebeu 98,76% dos votos da audiência. Fábio Rocha / TV Globo,Divulgação

Viih Tube (BBB 21)

Viih Tube foi eliminada com 96,69% dos votos. No 14ª paredão do Big Brother Brasil 21, a influenciadora digital enfrentava Gil do Vigor e Fiuk, que cravaram 2,69 e 0,71%, respectivamente, pelo voto do público.

Influenciadora deixou a disputa para Gil do Vigor e Fiuk. Fábio Rocha / Globo/Divulgação

Patricia Leitte (BBB 18)

A advogada Patricia Leitte foi a sétima eliminada do BBB 18, com 94,26% dos votos em um paredão contra Diego e Caruso. A sister era considerada manipuladora pelo público após ter tido alguns embates com Gleici Damasceno, vencedora da edição.

Patricia Leitte foi a sétima eliminada do "BBB 18." PAULO BELOTE / Divulgação

Aline Cristiane (BBB 5)

Em seu terceiro paredão, a estudante Aline Cristiane foi a eliminada com 95% dos votos, contra Grazi Massafera, que se tornou a vice-campeã daquela edição do reality.

Aline Cristiane recebeu 95% dos votos do público. TV Globo / Jaq Joner / Divulgação

Felipe Cobra (BBB 7)

Considerado um dos maiores vilões da sua temporada, o skatista Felipe Cobra deixou a disputa do BBB 7, na quarta semana do programa contra Alberto Cowboy, com 93% dos votos. Além de atitudes dentro do jogo, algumas confissões do brother sobre a sua vida pessoal não agradaram o público.

Atitudes dentro e fora do jogo fizeram com Felipe Cobra desagradasse o público. Ver Descrição / Ver Descrição

Rogério Padovan (BBB 5)

Também da quinta edição, o médico Rogério Padovan foi o quarto eliminado do programa com 92% dos votos. Considerado o "vilão" da temporada, o brother disputava o paredão contra Sammy Ueda, que acabou sendo a terceira colocada do reality.

Rogério foi considerado o "vilão" da sua edição. TV Globo / TV Globo/Divulgação

Rafael Leandro (BBB 12)

Rafael Leandro, participante do BBB 12, foi o sétimo eliminado do programa com 92% dos votos contra o lutador Yuri Fernandes. Com uma personalidade que não agradou muito o público, o brother deixou a disputa no seu primeiro paredão.

Rafael Leandro recebeu 92% dos votos do público. divulgação / TV Globo

Projota (BBB 21)

De queridinho a eliminado com grande rejeição, Projota foi o sétimo participante a deixar a disputa na 23ª edição do BBB. O rapper teve 91,89% dos votos do público, contra 6,72% da cirurgiã-dentista Thaís e 1,39% da funkeira Pocah.

De queridinho a eliminado com rejeição, Projota deixou a disputa com 91,89% dos votos. Fabio Rocha / Globo

Lais Caldas (BBB 22)

A médica Lais Caldas foi a nona eliminada do Big Brother Brasil 22, com 91,25% dos votos em um paredão ao lado de Douglas Silva e Eliezer, que tiveram 4,48% e 4,27% da preferência do público, respectivamente, para permanecerem na casa.

Lais Caldas recebeu 91,25% dos votos do público. JOAO COTTA / Divulgação

Nayara de Deus (BBB 18)

Quarta participante eliminada do BBB 18, a jornalista Nayara de Deus deixou a disputa com 92% dos votos do público. A sister enfrentava um paredão contra Mahmoud e Gleici Damasceno.

Nayara de Deus recebeu 92% dos votos do público. PAULO BELOTE / Divulgação

Airton Cabral (BBB 7)

Airton Cabral deixou o programa com 91% dos votos, após enfrentar um paredão com Diego Alemão, considerado o favorito e campeão daquela edição. Cabral e Alemão tiveram algumas discussões durante a temporada, o que fez com que o designer gráfico caísse no conceito do público.

Airton Cabral recebeu 91% dos votos do público. Ver Descrição / Ver Descrição

Ana Paula (BBB 18)

A catarinense Ana Paula, também conhecida como "bruxinha", deixou a competição na terceira semana com 89,95% dos votos. A estudante de jornalismo disputava o paredão com Ayrton e Ana Clara Lima, que competiam como um único participante, e Paula Amorim.

Ana Paula recebeu 89,95% dos votos do público. Gshow / Divulgação

Fani (BBB 7)

Com 89% dos votos, a carioca Fani deixou a disputa da sétima edição do BBB em um paredão contra Diego Alemão, com quem protagonizou um triângulo amoroso. Fani retornou a casa mais vigiada do Brasil em 2013, mas também não conseguiu levar o prêmio e saiu com 62%.

Fani deixou a disputa com 89% dos votos no "BBB 7". Ela retornou na 13ª edição e foi eliminada com 62% dos votos. TV Globo / Divulgação

Breno (BBB 18)

No décimo paredão do BBB 18, o arquiteto Breno foi eliminado com 88,94% dos votos. Kaysar, que também estava entre os indicados para a eliminação, teve 11,66% da preferência do público para permanecer no reality show.

Breno recebeu 88,94% dos votos do público. Paulo Belote / TV Globo/Divulgação

Larissa Tomásia (BBB 22)

Na 22ª edição do BBB, Larissa Tomásia deixou a competição com 88,59% dos votos, entrando para a lista de participantes mais rejeitados da história do programa. A influenciadora digital disputava a permanência no jogo com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada.

Larissa Tomásia deixou o programa com 88, 59% de rejeição. Fábio Rocha / TV Globo,Divulgação

Laisa Portela (BBB 12)

No sexto paredão, Laisa Portela foi a eliminada do BBB 12 com 88% dos votos da audiência. A gaúcha enfrentava a eliminação com o mineiro João Carvalho.

Com 88% dos votos, Laisa perdeu a chance de ganhar o prêmio milionário. TV Globo / Divulgação

Bárbara Heck (BBB 22)

Ao lado de Natália, com 9,03% dos votos, e Arthur Aguiar, com 4, 95%, a gaúcha Bárbara Heck disputou o paredão e foi a quarta eliminada do BBB 22 com 86,02% dos votos.

A gaúcha Bárbara Heck enfrentou o paredão com Arthur Aguiar e Natália. Globo / Divulgação

Leidy Elin (BBB 24)

A trancista foi a 14ª eliminada do BBB 24, com 88,33% da média dos votos em um paredão quádruplo com Davi, Matteus e MC Bin Laden. Leidy, que chegou a ser considerada planta, protagonizou alguns momentos na edição, como quando jogou as roupas de Davi na piscina. A atitude, no entanto, não foi vista com bons olhos pelo público, já que o baiano é um dos favoritos da edição.

Leidy Elin foi a 14ª eliminada do BBB 24. Fabio Rocha/TVGlobo / Divulgação

Raquele (BBB 24)

A doceira foi a 13ª eliminada do BBB 24, com 87,14% da média dos votos. Do grupo pipoca, a sister foi considerada planta por grande parte do público e deu azar de cair na berlinda ao lado de duas amigas fortes no jogo, Alane e Beatriz.

A doceira foi a 13ª eliminada do BBB 24, com 87,14% da média dos votos. Fábio Rocha / Globo,Divulgação