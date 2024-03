Início de semana no BBB 24 é sinônimo de treta. Como de praxe, na noite desta segunda-feira (11), o sincerão movimentou o reality. Participaram da dinâmica os emparedados (Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin) e a líder da semana (Beatriz). Mas um outro barraco se sobrepôs: durante briga com Davi, Leidy Elin jogou as roupas do brother na piscina.