Técnico do Juventude tem retorno de atacante e ausência de Nenê diante do Pelotas

O Juventude enfrenta o Pelotas, neste sábado (15), às 16h30min, no estádio Boca do Lobo, pela última rodada da primeira fase do Gauchão. E para esse jogo, o técnico Fábio Matias conta com três retornos e uma ausência.

O meia Nenê não viajou com a delegação alviverde para a zona do sul do Estado. O camisa 10 entrou nos minutos finais do empate diante do Avenida e cinco partidas disputadas no Estadual, todas entrando no decorrer dos confrontos. Nenê ainda não foi titular em 2025.