Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin estão na berlinda da semana no BBB 24. O trio disputa a preferência do público para seguir no jogo e concorrer ao prêmio final, que pode chegar a R$ 3 milhões nesta edição. Até o momento, o valor está acumulado em R$ 1,6 milhão. O resultado do 12º paredão será conhecido nesta terça-feira (12).