O preço médio do metro quadrado avançou 19,07% no acumulado de 12 meses fechados em outubro em Porto Alegre, segundo dados do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi-RS). No entanto, a movimentação no mercado de aluguel mostra comportamentos distintos entre os bairros da Capital.