Após a dinâmica do sincerão, a madrugada foi de briga generalizada entre os brothers do BBB 24. Tudo começou quando Davi falou que Yasmin votou em MC Bin Laden na formação do paredão de domingo (3). Em articulação para a votação, Beatriz deu a informação do voto de Leidy Elin no funkeiro para o baiano.