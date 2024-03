Alane, Davi e Michel estão na berlinda e disputam a preferência do público para seguir no BBB 24 e ter a chance de concorrer ao prêmio, que pode chegar a R$ 3 milhões neste ano. Até o momento, o valor acumulado é de R$ 1,4 milhão. O resultado do paredão será anunciado na noite desta terça-feira (5).