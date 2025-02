Nesta sexta-feira (14), a Sessão da Tarde exibe Minha Mãe É uma Peça (2013). O grande sucesso de Paulo Gustavo é uma homenagem à sua mãe, Déa Lúcia, que hoje brilha no Domingão com o Huck. A direção é de Andre Pellenz e o elenco também conta com Ingrid Guimarães e Herson Capri. O filme será exibido às 15h55min, logo após Cabocla, na RBS TV.