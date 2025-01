Diego Hypolito desabafou sobre ter sido eliminado da primeira prova de resistêncai do "BBB 25".

O Big Brother Brasil 25 já começou mexendo com o lado competitivo dos participantes com a primeira prova de resistência .

Diego Hypolito admitiu sua frustração com o desempenho dele e da irmã, Daniele , na disputa. Eles foram eliminados da dinâmica por volta das 2h15 da madrugada.

— Eu fico, gente, desculpa. Eu sou muito competitivo. Que raiva, cara! E não é culpa de ninguém , eu fico estressado. Primeira prova, eu queria ir até o final, até as sete da manhã — disse o brother, após ser questionado sobre João Gabriel sobre o fato de ter se chateado com a eliminação.

Durante o desafio, cada dupla deveria segurar um objeto conectado por fio sem deixá-lo encostar em uma argola. Diego e Daniele foram eliminados com outras quatro duplas , que se assustaram com um sinal sonoro emitido na dinâmica.

Eva e Renata foram as últimas a deixar a disputa, após cerca de seis horas de prova. Elas garantiram imunidade na primeira formação de paredão do reality show. Além delas, a dupla que entrou por decisão do público, Guilherme e Joselma, também estão imunes nesta semana.