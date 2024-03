A Era Dorival Júnior à frente da Seleção Brasileira começou com o pé direito neste sábado (23). Jogando em Wembley, em Londres, contra os donos da casa, o Brasil quebrou um jejum de quatro jogos e venceu a Inglaterra por 1 a 0 — naquele que foi o primeiro jogo contra o time europeu desde a Copa do Mundo do Catar.