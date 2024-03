O Brasil, na estreia de Dorival em seu comando técnico, venceu o amistoso contra a Inglaterra por 1 a 0, neste sábado (23). Aos 17 anos, Endrick foi o responsável pelo único gol da partida, que saiu aos 34 minutos do segundo tempo. Vindo do banco, o atacante do Palmeiras tornou-se o quarto jogador mais jovem a marcar gol pela Seleção, estando atrás apenas de Pelé, Edu e Ronaldo Fenômeno.