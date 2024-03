Depois do período de parada do Campeonato Gaúcho por conta da data Fifa, o Grêmio vai iniciar uma maratona de jogos em caso de classificação para a decisão do Estadual. Se passar pelo Caxias, na volta da semifinal, na terça-feira (26), na Arena, o Tricolor terá uma sequência de partidas envolvendo Gauchão, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Serão 20 partidas no período de 67 dias até a próxima data Fifa, que vai ocorrer entre 3 e 11 de junho.