O Grêmio divulgou, nesta sexta-feira (22), um vídeo sobre a recuperação de Soteldo. O camisa 7, que desde a última quarta (20) avançou na recuperação e passou a treinar com os preparadores físicos, se manifestou pela primeira vez desde a lesão muscular de grau III no adutor da coxa direita. Ele utilizou as recém-chegadas câmaras hiperbáricas para acelerar o processo.