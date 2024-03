A Polícia Civil concluiu, nesta sexta-feira (22), as investigações sobre o arremesso de cadeiras no Gre-Nal 441, no dia 25 de fevereiro, e indiciou um homem de 18 anos por lesão corporal (duas vezes), dano e provocação de tumulto em estádio de futebol. Ele, que estava na torcida do Grêmio, é morador de São Leopoldo, no Vale do Sinos, e não possui antecedentes criminais.