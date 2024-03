Ficaram algumas lições do Alfredo Jaconi para o Inter não repetir no Beira-Rio. O empate em 0 a 0 com o Juventude, que deixou a disputa aberta para a partida de volta, poderia ter sido diferente se a equipe de Eduardo Coudet tivesse aproveitado melhor as oportunidades criadas ou se tivesse escapado das arapucas de Roger Machado.