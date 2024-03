Em um jogo com cara de semifinal de Gauchão, peleado, discutido, brigado e pouco jogado, com raras, mas claras, chances de parte a parte, Juventude e Inter não saíram do 0 a 0 no Alfredo Jaconi, na partida de ida. Assim, fica tudo para o Beira-Rio, na segunda-feira dia 25 de março. Quem ganhar avança. Em caso de novo empate, pênaltis.