Dizer que o Inter não jogou bem é metade da explicação. O Juventude marcou muito o meio-campo colorado, que teve dificuldades para fazer as jogadas fluírem. No primeiro tempo ainda teve três chances importantes para marcar, mas aí surge um sério problema: o centroavante Valencia perde muitos gols. Ele errou três na frente do goleiro. Na segunda etapa, só o Juventude jogou. E poderia ter ganho o jogo.