Ficou tudo para a volta. Na tarde deste domingo (17), o Inter ficou no 0 a 0 com o Juventude, na partida de ida das semifinais do Gauchão. Com o empate, o Colorado viu a sequência de vitórias na temporada chegar ao fim. As duas equipes se reencontram na segunda-feira (25), às 21h30min, no Beira-Rio. Quem vencer, avança à decisão.