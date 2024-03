No jogo de ida das semifinais do Gauchão, o Inter não conseguiu repetir o desempenho das partidas anteriores. Na tarde deste domingo (17), o Colorado ficou no 0 a 0 com o Juventude, em Caxias do Sul. O técnico Eduardo Coudet citou o desgaste após a viagem para Brasília, onde enfrentou o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil na quarta-feira (13), como um dos motivos pela má atuação colorada.