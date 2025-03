Uma curiosidade sobre o zagueiro recém-contratado pelo Inter 

Juninho (E) conversa com Roberto Ribas (D), auxiliar de Roger. Geison Lisboa - Rádio Gaúcha

Todos os reforços contratados pelo Inter na reta final de fevereiro já estão em Porto Alegre. Os meio-campistas Diego Rosa e Óscar Romero já estiveram no CT Parque Gigante. Já o zagueiro Juninho teve o primeiro contato com seus novos companheiros no hotel que serve de concentração para o Inter.

Juninho recepcionou os atletas do Inter quando do desembarque da delegação, no início da tarde desta sexta-feira (7) na concentração. O zagueiro deve começar os treinamentos no CT Parque Gigante neste final de semana. O defensor desembarcou nesta quinta-feira (6) em Porto Alegre.

Juninho foi adquirido junto ao Midtjylland, da Dinamarca, por 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões). O contrato com o Inter vai até dezembro de 2027. O atleta já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.