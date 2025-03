Morre Seu Osmair, histórico segurança do Inter

Seu Osmair, em 2014, sorrindo ao falar de sua trajetória no Inter. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Inter irá para o primeiro Gre-Nal da final do Gauchão de luto. Foi anunciada nesta sexta-feira (7), véspera do clássico, a morte de Osmair Pereira da Silva, histórico segurança colorado, aos 83 anos.

Seu Osmair, como era conhecido, trabalhou por mais de quatro décadas no Inter. Ex-policial, o profissional, apaixonado pelo Inter e por seu trabalho, tinha a fama de estar atento aos mínimos detalhes de suas funções no dia a dia do clube, prezando pela integridade dos atletas e demais funcionários colorados.

Em suas redes, o Inter escreveu que Osmair "deixa um exemplo de dedicação, lealdade e amor ao Colorado, após décadas zelando pela segurança do Clube e de todos que por aqui passaram". E completou: "Mais do que um profissional exemplar, Osmair era parte da família colorada, sempre com um cuidado incansável. Seu legado e sua presença jamais serão esquecidos".

Em 2014, em uma entrevista ao Diário Gaúcho dias antes da reinauguração do Beira-Rio, ele abriu um sorriso ao falar do dia que mais o marcou na casa colorada. Foi na tarde calorenta de 19/12/2006, quando o Inter chegou em casa com a taça do Mundial:



— Estávamos no estádio desde as 9h! A delegação só chegou no meio da tarde. Imagina a expectativa.

A causa da morte não foi divulgada até a publicação desta matéria.

Veja comunicado do Inter na íntegra

"O Sport Club Internacional se despede com imensa tristeza de Osmair Pereira da Silva, o Chefe, ou simplesmente Seu Osmair, uma figura marcante e inesquecível da nossa história. Aos 83 anos, ele deixa um exemplo de dedicação, lealdade e amor ao Colorado, após décadas zelando pela segurança do Clube e de todos que por aqui passaram.

Mais do que um profissional exemplar, Osmair era parte da família colorada, sempre com um cuidado incansável. Seu legado e sua presença jamais serão esquecidos. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Descanse em paz, Seu Osmair. Você sempre fará parte do Inter."