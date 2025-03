Como o Inter preparou Rochet para o Gre-Nal 

Último jogo do uruguaio foi na derrota para o Fortaleza, em 2024. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Assim como ocorreu em 2024, Sergio Rochet fica à disposição da comissão técnica do Inter na reta final do Gauchão. Recuperado de uma tendinose no joelho esquerdo, o goleiro foi surpresa entre os relacionados e poderá fazer sua estreia na temporada justamente no clássico Gre-Nal 445.

A informação é de que Rochet vem trabalhando normalmente desde a última quarta-feira (5). O goleiro participou de, ao menos, três atividades com todo o elenco à disposição de Roger Machado.

Titular durante a campanha que levou o Inter à decisão do Gauchão, Anthoni pode perder o posto para o uruguaio. Algo que também ocorreu na segunda partida da semifinal do Gauchão de 2024.

Naquela oportunidade, Rochet desbancou o jovem goleiro colorado no jogo que ocorreu no Beira-Rio. O Inter acabou eliminado nos pênaltis pelo Juventude.

Importante destacar que Rochet está numa lista prévia de convocados para defender a seleção uruguaia nos jogos contra Argentina e Bolívia, nos dias 21 e 25 de março, respectivamente, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a próxima Copa do Mundo. A convocação vai ocorrer no dia 17 de março, um dia após a decisão do Gauchão.