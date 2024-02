O Gre-Nal 441 acabou com cenas lamentáveis nas arquibancadas. Torcedores do Grêmio arremessaram cadeiras do setor visitantes na torcida colorada que esteva no Estádio Beira-Rio, no último domingo (25). Um homem e uma mulher ficaram feridos, e ambos tiveram traumatismo craniano, conforme informou o Inter em nota nesta terça-feira (27).