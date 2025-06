Bebê recebe dose 10 vezes superior à prescrita e entra em coma em Porto Alegre; hospital investiga

No prontuário, a metadona é citada como causa provável de parada cardiorespiratória. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um bebê de um ano está em coma no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) após ter recebido uma dosagem de metadona 10 vezes superior à prescrita pela equipe médica, conforme prontuário que a reportagem teve acesso.

O caso aconteceu no início de maio e foi registrado pela família na Polícia Civil. O hospital instaurou apuração interna (leia nota abaixo).

De acordo com a família, o bebê estava internado para a realização de duas cirurgias devido a problemas no sistema digestivo. A família não será identificada, para preservar a criança.

A reportagem teve acesso ao prontuário médico da criança, que mostra que, em 7 de maio, dois dias após as operações, pela manhã, houve a prescrição de metadona 0,1 mg de seis em seis horas. O medicamento é utilizado contra dor e para sedação do paciente.

Ainda no mesmo dia, a dose do medicamento aumentou para 0,8 mg. Naquela noite, por volta das 23h15min, a mãe do bebê notou que ele estava “roxo” e sem respirar. Teriam sido 8 minutos até reanimarem. Logo após, o menino foi entubado.

— Eu estava olhando para ele, estava sentindo uma coisa estranha. Até que ele virou de bruços, com a cara reta no travesseiro. Achei estranho e quando virei já vi o braço mole — afirma a mãe, que tem 19 anos.

No dia seguinte, a equipe verificou que o bebê teria sido submetido a uma dosagem 10 vezes superior ao que estava prescrito.

Desde então, o menino está em coma. No prontuário, a metadona é citada como causa provável de parada cardiorespiratória em múltiplas evoluções médicas e neurológicas.

— Todos os dias têm sido difíceis, não é uma coisa que a gente espera acontecer. Agora, temos de estar, eu e minha família, esperando, sem saber o dia que ele vai acordar. Isso nos causa ansiedade, medo, mas tenho fé em Deus — conta a mãe.

Antes dessas cirurgias, ele já havia realizado outros seis procedimentos, todos no Hospital de Clínicas.

Prejuízo na função cerebral

A família levou o caso até a ouvidoria da instituição. Em reunião com os familiares, a equipe médica admitiu que há um prejuízo na função cerebral dele em decorrência do uso do medicamento, segundo relato da mãe.

Em nota, o HCPA afirma que o caso “está sendo apurado com profundidade dentro dos fluxos institucionais”.

“Desde o primeiro momento, o Clínicas vem mantendo sucessivos e transparentes contatos com a família”, diz o texto.

O hospital confirma que há profissionais que foram afastados após o caso, mas não detalha quem nem quantos.

O que diz o HCPA

"O Hospital de Clínicas de Porto Alegre confirma que ocorreu um evento grave durante o atendimento de uma criança internada na instituição, provavelmente relacionado à administração de medicação analgésica no cuidado pós-operatório. Desde o primeiro momento, o Clínicas vem mantendo sucessivos e transparentes contatos com a família e lamenta profundamente o ocorrido. Temos prestado acompanhamento integral ao paciente, à família e às equipes assistenciais, oferecendo atendimento multidisciplinar com suporte médico, psicológico e de outras áreas.