A oito dias do término da janela se transferências de verão, o Inter intensifica os esforços para contratar um lateral-esquerdo. Em busca de uma alternativa ao atual titular Renê, a direção analisa nomes no futebol europeu para a posição. Além disso, nos próximos dias, o Colorado fará uma investida final pelo volante Thiago Maia, do Flamengo, e para antecipar a chegada do atacante Rafael Borré, ainda vinculado ao Werder Bremen-ALE.