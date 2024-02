O Inter está pensando alto para a lateral esquerda e tenta assinar um pré-contrato com Alex Sandro. O jogador de 33 anos, que defendeu a Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, no Catar, tem contrato com a Juventus, da Itália, até o dia 30 de junho. Desta forma, ficaria livre no mercado e poderia trocar de clube ao fim da temporada europeia, em julho, sem a necessidade de compra.