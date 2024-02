Para efeitos de Gauchão, a vitória sobre o São José, 1 a 0, gol de De Pena, de pênalti, valeu a liderança após sete rodadas. O Inter deixou o Grêmio para trás pelo saldo de gols, ainda que estejam empatados com 16 pontos. Mas para o futuro, a partida no gramado sintético do Passo D'Areia valeu quase nada. Reserva até no uniforme (com só três titulares em um time que vestiu a terceira camisa, verde), o Colorado aproveitou a única chance clara que teve.