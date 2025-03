Inter leva vantagem em clássicos no novo Beira-Rio

Inter venceu última partida no Beira-Rio por 1 a 0 Ivan Pacheco / Agencia RBS

O Inter está em vantagem nos números dos clássicos realizados no novo Beira-Rio, palco da decisão do Gauchão do próximo domingo (16).

Além do 2 a 0 conquistado na Arena, o Inter poderá se apegar no histórico no confronto para voltar a conquistar um título.

Vinte Gre-Nais desde a reformulação

Inaugurado em 2014, o reformulado Beira-Rio recebeu 20 Gre-Nais e viu o Inter ganhar 11 deles.

Além disso, foram três empates e seis vitórias do Grêmio no período.

Entretanto, o retrospecto exclusivo do Gauchão é mais equilibrado. No Estadual foram 10 confrontos, com dois empates e quatro vitórias para cada lado.

Leia Mais Gre-Nal deixa Grêmio com alerta ligado para semana decisiva

Números de Gre-Nais do novo Beira-Rio

20 jogos

11 vitórias do Inter

3 empates

6 vitórias do Grêmio

No Gauchão

10 jogos

4 vitórias do Inter

2 empates

4 vitórias do Grêmio

Todos os Gre-Nais do novo Beira-Rio

2024

Inter 3 x 2 Grêmio (Gauchão)

Inter 1 x 0 Grêmio (Brasileirão)

2023

Inter 3 x 2 Grêmio (Brasileirão)

2022

Inter 1 x 0 Grêmio (Gauchão)

Inter 0 x 3 Grêmio (Gauchão)

2021

Inter 2 x 1 Grêmio (Brasileirão)

Inter 1 x 2 Grêmio (Gauchão)

Inter 1 x 0 Grêmio (Brasileirão)

2020

Inter 0 x 1 Grêmio (Gauchão)

Inter 0 x 1 Grêmio (Libertadores)

2019

Inter 0 x 0 Grêmio (Gauchão)

Inter 1 x 1 Grêmio (Brasileirão)

2018

Inter 1 x 2 Grêmio (Gauchão)

Inter 2 x 0 Grêmio (Gauchão)

Inter 1 x 0 Grêmio (Brasileirão)

2016

Inter 0 x 1 Grêmio (Brasileirão)

2015

Inter 0 x 0 Grêmio (Gauchão)

Inter 2 x 1 Grêmio (Gauchão)

Inter 1 x 0 Grêmio (Brasileirão)

2014