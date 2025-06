Por que o Inter vai jogar no Passo D'Areia pelo Brasileirão Feminino

Passo D'Areia é o estádio do São José. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter atuará em um novo palco nas últimas rodadas do Brasileirão Feminino. Os jogos contra América-MG e Corinthians serão realizados no Passo D'Areia, o estádio do São José, em Porto Alegre.

A mudança ocorre por conta da troca de gramado do Sesc Protásio Alves, que costuma ser a sede das Gurias Coloradas. Por este motivo e pela necessidade de buscar um novo palco, o Inter optou pelo estádio do Zeca.

O primeiro jogo no local ocorre neste sábado (7), às 18h, contra o América-MG. Depois, o Inter volta a atuar no Passo D'Areia em 15 de junho, às 16h, contra o Corinthians.

Atualmente, as Gurias Coloradas estão na 12ª colocação do Brasileirão Feminino, com 11 pontos. A diferença para o último do G-8, o Bragantino, é de cinco pontos.