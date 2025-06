Como foi a montagem do time do Indiana Pacers, finalista da NBA

Haliburton está se tornando a superestrela dos Pacers na NBA. GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Montar um time vencedor na NBA é um desafio, ainda mais quando não se é de uma cidade tão chamativa como Los Angeles, Chicago ou Boston. No caso do Indiana Pacers, finalista da atual edição da liga norte-americana de basquete, a montagem do elenco foi desafiadora, mas vem sendo um sucesso.

A conquista da Conferência Leste mostrou que os Pacers têm talento individual e uma coletividade pouco vista na NBA atual. A última vez que Indiana chegou na final foi em 2000, com derrota para os Lakers, desde então decepções nos playoffs.

De 2020 a 2023, os Pacers não chegaram na pós-temporada, mas aproveitaram esse hiato para montar o time finalista.

A montagem do time

Do atual elenco, a peça mais antiga e uma das mais importantes é o pivô Myles Turner, que foi recrutado em 2015, sendo a 11ª escolha daquele draft. Ele disputou cinco playoffs seguidos e em todos os Pacers foram eliminados na primeira rodada.

Foi então que começou a montagem de verdade. O técnico Rick Carlisle voltou à franquia em 2021, após primeira passagem entre 2003 e 2007. Com pouco talento em mãos, ele foi em busca de bons jogadores que estavam sem espaço em outras equipes.

Recrutado na primeira rodada de 2020 pelo Sacramento Kings, Tyrese Haliburton chegou aos Pacers em 2022, após uma troca envolvendo Domantas Sabonis, que na época estava bastante valorizado.

— Uma troca que fazia sentido para as duas equipes, mais até para o Indiana, que já tinha jogado a toalha em relação à formação da dupla Sabonis e Turner. Acho que foi um voto de confiança no Turner — analisa Ricardo Bulgarelli, comentarista do Prime Video.

Nesmith se encontrou nos Pacers. GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No mesmo ano chegaram Aaron Nesmith, que foi escolhido na primeira rodada de 2020 pelos Celtics, mas não tinha muito espaço. Ele foi envolvido em uma troca para os Pacers, que enviou Malcolm Brogdon para Boston. No draft daquele ano, Andrew Nembgard veio como escolha de final de segunda rodada.

Na temporada seguinte, uma das peças que faltava chegou. Campeão em 2019 pelo Toronto Raptors, Pascal Siakam foi contratado pelos Pacers. Experiência e talento necessárias para Indiana chegar até a final do Leste.

Siakam foi eleito MVP das finais do Leste. GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

— A aposta no Siakam foi justamente essa, de um cara mais carimbado, que não precisa tanto da bola na mão e não ia ter ego. Chegou com a queda do Toronto, não em queda de rendimento, mas com o fim do time campeão de 2019, com todo mundo indo embora — explica Bulgarelli.

Além dele, Obi Toppin foi outra contratação, via troca com os Knicks, que foi renegado pela franquia, após ter declarado amor por ela.

— Um cara torcedor declarado dos Knicks, que se emocionou quando foi draftado pela franquia e, depois de ter ajudado o time a voltar à pós-temporada, de ter sido ovacionado, de ser um dos caras mais queridos pela torcida, foi trocado. Indiana olhou e achou interessante. Um cara para descansar a minutagem do Siakam — conta Bulgarelli.

Obi Toppin vem se destacando saindo do banco de reservas. GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A derrota para os Celtics na final da conferência foi um indício de que o trabalho vinha sendo bem feito. Afinal, Boston terminou a temporada como campeão.

A volta por cima em 2025

Mesmo com a boa campanha, os Pacers começaram o novo campeonato sendo pouco falados. Haliburton foi tratado como superestimado pela NBA, enquanto o restante do time não era visto com bons olhos.

A campanha 50-32 deixou Indiana na quarta posição do Leste. Na primeira rodada, vitória fácil contra o Milwaukee Bucks. Na segunda rodada, uma das grandes surpresas. Os Pacers venceram o Cleveland Cavaliers, que havia sido a melhor equipe do Leste.