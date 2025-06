Inter tem mais de um time com contratos encerrando até dezembro; confira a lista 

Elenco Colorado possui 12 atletas que podem encerrar o vínculo com o clube até o final da temporada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O grupo de jogadores do Inter pode passar por uma grande reformulação ao final da temporada de 2025. Ao todo, 12 atletas possuem contratos se encerrando até o próximo mês de dezembro. Alguns vínculos, no entanto, exigem a necessidade de negociação já com a reabertura da próxima janela de transferências.

São os casos de Rogel, Nathan e Vitinho. A situação do zagueiro e do lateral-direito são as mais fáceis de serem resolvidas, já que eles não terão seus contratos renovados. O problema está na permanência do atacante. Caso o Inter não consiga acertar um novo empréstimo ou a compra em definitivo do jogador, Vitinho vai retornar ao Dínamo de Kiev-UCR.

Outros jogadores possuem contrato com o Inter até o final de dezembro, mas negociam uma extensão. O caso mais concreto é o do zagueiro Victor Gabriel. O Inter debate com o Sport a compra de uma porcentagem maior dos seus direitos econômicos para estabelecer um novo tempo de contrato.

O colombiano Carbonero pertence ao Racing-ARG. O Inter pagou 500 mil dólares pelo empréstimo até dezembro de 2025. Caso não entre em acordo com os argentinos, Carbonero vai retornar para Buenos Aires.

A situação de Fernando chama a atenção. O volante possui vínculo com o Inter até dezembro, mas a recuperação da lesão sofrida no joelho pode fazer com que ele perca o restante da temporada. Aos 37 anos, o jogador pode até mesmo se aposentar ao final deste contrato. Contestado pela torcida, Bruno Henrique também tem contrato até dezembro.

Confira a situação contratual dos jogadores:

Victor Gabriel - empréstimo até 31/12/2025

Rogel - empréstimo até 30/06/2025 (vai retornar ao Hertha Berlim-ALE)

Vitinho - empréstimo até 30/06/2025 (pode voltar ao Dinamo)

Nathan - empréstimo até 30/06/2025 (vai retornar ao Santos)

Mercado - contrato até 31/12/2025

Fernando - contrato até 31/12/2025

Bruno Henrique - contrato até 31/12/2025

Diego Rosa - empréstimo até 31/12/2025 (pertence ao grupo City)

Romero - contrato até 31/12/2025

Carbonero - empréstimo até 31/12/2025 (pertence ao Racing)

Lucca - contrato até 31/12/2025

Lucca Drummond - contrato até 31/12/2025

