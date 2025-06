Quantos pontos o Inter deve fazer nas próximas rodadas do Brasileirão?

Time de Roger Machado precisa compensar tropeços. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Com isso, os clubes terão tempo para recuperar questões físicas, treinar alternativas táticas e reforçar o elenco com novas contratações. Essa é uma realidade para os times que não fazem parte do Mundial de Clubes.

Para Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo esse período será desafiador e desgastante. Porém, são times com potencial financeiro para se manter no topo durante o segundo semestre.

No Beira-Rio, as atividades dos atletas estarão suspensas por duas semanas durante o mundial. Será um período importante para reorganizar questões delicadas do momento do time. A sequência de jogos prejudicou bastante o desempenho físico dos jogadores.

Assim como em qualquer time, o fator físico é essencial. No caso colorado, o modelo de jogo da equipe pede dos atletas uma condição boa para suportar a intensidade das partidas.

Momento instável

O momento colorado no Brasileirão é instável. Apenas duas vitórias até aqui é muito pouco levando em consideração o potencial da equipe. Além disso, se imaginou após os primeiros meses do ano que o time treinado por Roger Machado estaria entre os líderes da competição.

A realidade do time ficou abaixo da expectativa criada. Os números do clube não são nem medianos. Estamos em um extremo negativo da tabela que não é aceitável.

A realidade está posta e, para lidar com isso, o Inter vai precisar de uma campanha de recuperação no Brasileirão. Os próximos seis jogos são contra: Atlético Mineiro (F), Vitória (C), Bahia (F), Ceará (C), Santos (F) e Vasco (C).

Atualmente, qualquer adversário pode complicar no Campeonato Brasileiro. Por isso ele é considerado uma das competições mais difíceis do mundo.

Pensando nessa volta por cima, o Inter vai ter que surpreender durante esses confrontos. Além de vencer seus jogos dentro de casa, será essencial derrotar Atlético, Bahia ou Santos fora de casa.

Em alguma dessas partidas o grupo terá que compensar os tropeços jogando no Beira-Rio. Dos 18 pontos em disputa podemos projetar 14 para ter uma campanha mais sólida enquanto estamos em Copa do Brasil e Libertadores.