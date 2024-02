Poderia muito bem ser um jogo importante de Libertadores. A chegada do Inter a Alagoas, nesta terça (27), para a estreia na Copa do Brasil foi marcada pelo tradicional espetáculo das "ruas de fogo", característico das grandes decisões. Afinal, é o caso da partida contra o ASA, nesta quarta (28), em Arapiraca. O clima de jogo porém, teve início já no desembarque do ônibus colorado no hotel, por volta das 20h, em meio à cantoria de 50 colorados e a uma espessa fumaça vermelha proporcionada pelo torcedores de Maceió.