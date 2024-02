A reapresentação do Inter após a vitória no Gre-Nal, nesta segunda (26), teve, mais uma vez, as ausências do goleiro Rochet e do zagueiro Gabriel Mercado. Desfalques no clássico de domingo (25), os dois atletas seguem no departamento médico e estão fora da viagem ao interior de Alagoas para a estreia colorada na Copa do Brasil diante do ASA, nesta quarta (28).