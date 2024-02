O atacante Enner Valencia corre sério risco de ficar fora da estreia do Inter na Copa do Brasil, nesta quarta (28), contra o ASA. Por conta de uma pancada sofrida ainda no aquecimento do Gre-Nal, no domingo (25), o atleta ficou fora do treino desta segunda (26) e ainda será reavaliado pelo departamento médico antes da viagem a Alagoas, nesta terça (27). Caso o equatoriano não possa atuar, o argentino Lucas Alario será titular na partida em Arapiraca, no interior alagoano.