O Gre-Nal 441 foi vencido pelo Inter com um gol de pênalti nos acréscimos e teve equilíbrio em diferentes momentos. A vitória colorada, porém, apareceu com o time de Eduardo Coudet explorando em todos os seus gols um ponto débil do Grêmio, que não foi resolvido nem mesmo com a escalação de quatro volantes. O Desenho Tático de GZH mostra como foi o duelo entre Eduardo Coudet e Renato Portaluppi, no Beira-Rio, no domingo (25).