O zagueiro Gabriel Mercado saiu lesionado do gramado do Estádio do Vale, na vitória contra o Novo Hamburgo, por 3 a 1. No banco de reservas, o jogador foi visto com o joelho esquerdo imobilizado, criando-se a dúvida se estará ou não disponível para atuar no Gre-Nal do próximo domingo (25).