A goleada do Grêmio sobre o Santa Cruz obrigava o Inter a vencer o Novo Hamburgo para recuperar a liderança do Gauchão antes do Gre-Nal. E o time de Eduardo Coudet cumpriu esse objetivo. Escalado com força máxima, o Colorado saiu atrás após gol de Luam Parede, aos 10 minutos, mas buscou o resultado. Alan Patrick e Valencia viraram ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Wanderson completou o 3 a 1.