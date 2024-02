A liderança do Inter é incontestável. A vitória sobre o Novo Hamburgo foi a quinta consecutiva no Gauchão, e só mostra como a equipe vem sobrando nas partidas. Enner Valencia, Wanderson, Bruno Henrique e Alan Patrick estão tendo atuações muito destacáveis. Difícil, inclusive, dizer qual deles é o craque do campeonato até agora.