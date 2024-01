Um jogador diferente. Essa é a definição do Inter para Aránguiz em sua segunda passagem pelo clube. Depois do sucesso da primeira, entre 2014 e 2015, quando disputou 54 partidas e anotou 10 gols, desta vez ele levou 30 jogos para fazer o primeiro. A explicação é a área de atuação do atleta de 34 anos dentro de campo. Apesar da idade, o camisa 20 foi elogiado pelo treinador Eduardo Coudet.