Ainda vai demorar para o torcedor colorado decorar a escalação colorada do "goleiro ao ponta esquerda", com dizem os antigos. Por enquanto, Eduardo Coudet seguirá com trocas constantes na equipe até a sexta semana da temporada, pelo menos, conforme projetou o próprio treinador na entrevista coletiva depois da vitória sobre o Ypiranga no sábado (27).