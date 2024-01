A largada do Inter no Gauchão mantém o treinador Eduardo Coudet confiante. Depois da vitória sobre o Ypiranga, neste sábado (27), no Beira-Rio, o treinador disse que está "encantando" com as opções que tem para montar o time no início do ano, quando tem procurado revezar nomes até consolidar a preparação física dos atletas.