O Inter empatou por 0 a 0 com o São Luiz, na noite desta quarta-feira (24), jogo que marcou a estreia do goleiro Anthoni como titular no elenco principal. Na saída do gramado do 19 de Outubro, em Ijuí, o jovem de 22 anos destacou o fato de ter alcançado o objetivo de terminar a partida sem ser vazado.