Com o intuito de lotar o Beira-Rio na partida contra o Ypiranga, pela 3ª rodada do Gauchão, o Inter está anunciando uma promoção para as sócias do clube. Por uma punição imposta pelo TJD, o jogo do próximo sábado (27) terá a presença de um público restrito a mulheres, crianças até 11 anos, PCDs e idosos (homens ou mulheres com 60 anos ou mais).