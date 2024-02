O Inter iniciou o Gauchão com vitória. Na tarde deste domingo (21), em um Beira-Rio sem torcida, o Avenida não apenas resistiu, como teve as melhores chances no primeiro tempo. Na etapa final, a maior qualidade colorada fez a diferença. Wanderson, aos 24 minutos, marcou o gol que garantiu os três pontos ao time de Eduardo Coudet na abertura da temporada.