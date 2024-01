A segunda partida do Inter no Beira-Rio pelo Gauchão 2024, realizada neste sábado (27), ficou marcada pelo som diferente ecoado no estádio. Um total de 12.490 mulheres, crianças de até 12 anos, idosos e pessoas com deficiência acompanharam a vitória do Colorado por 3 a 0 sobre o Ypiranga.