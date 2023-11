O Inter iniciará o Gauchão de 2024 em prejuízo. Em julgamento ocorrido nesta quarta-feira (22), no Plenário do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), foi analisado o recurso da decisão referente à briga na semifinal do Gauchão, em março deste ano, quando o Colorado foi eliminado pelo Caxias. O julgamento modificou a punição aos clubes, mas manteve a suspensão de seis partidas para os atletas, aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS).