Por mais que Eduardo Coudet já tenha respondido que prefere vencer por 4 a 3 do que por 1 a 0, o momento do Inter não permite tamanha ousadia. A hora é de estancar o vazamento da defesa e tentar vencer pelo escore mínimo. A zaga colorada levou nove gols nos últimos cinco jogos. Em um recorte mais amplo, de setembro em diante, foram 23 bolas na rede em 15 partidas. Esse é um dos desafios do técnico para enfrentar o Bragantino, às 18h30min deste domingo, na retomada do Brasileirão.